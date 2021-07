A seleção olímpica do Brasil bateu a Arábia Saudita, no Estádio Saitama, por 3-1, e garantiu a qualificação para os quartos de final do torneio de futebol, como líder do Grupo D. No mesmo grupo, a Alemanha, vice-campeã olímpica, não foi além de um empate diante da Costa do Marfim (1-1) e ficou desde já pelo caminho.

Matheus Cunha abriu o marcador, aos 14 minutos, a passe de Claudinho, a Arábia Saudita ainda empatou, por Abdulelah Al Amri, aos 27, mas Richarlison garantiu a vitória dos brasileiros, com golos aos 76 90 minutos, com assistências de Bruno Guimarães e Reinier.

Com esta vitória, o Brasil garantiu o primeiro lugar do Grupo D, com 7 pontos, destacando-se à frente da Costa do Marfim que, com 5 pontos, também segue para os quartos de final, depois de ter empatado com a Alemanha 1-1.

Os vice-campeões em título estavam obrigados a vencer, mas não foram além de um empate, depois de Benjamin Henrichs ter colocado a seleção africana em vantagem com um golo na própria baliza aos 67 minutos. Eduard Loewen ainda empatou, aos 73 minutos, mas a Alemanha ficou pelo caminho.