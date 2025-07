João Pinheiro é um dos árbitros nomeados para o Campeonato do Mundo de futebol do escalão de sub-20, anunciou a FIFA, esta quarta-feira.

O árbitro dos quadros da Associação de Futebol de Braga vai estar acompanhado no torneio pelos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia.

A Seleção nacional não se qualificou para a 24.ª edição da competição, que já venceu por duas vezes. A primeira aconteceu em 1989, na Arábia Saudita, e a segunda em 1991, em Portugal.

A fase final do Campeonato do Mundo de sub-20 vai realizar-se no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.