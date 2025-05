O Noah, orientado por Rui Mota e que conta com vários portugueses no plantel, sagrou-se pela primeira vez na sua história campeão da Arménia. O título foi garantido, esta sexta-feira, com o triunfo, por 2-1, frente ao Pyunik, na 30.ª ronda da Liga local.

Com três jornadas ainda por disputar, a equipa de Yerevan lidera a tabela classificativa com 71 pontos, mais 14 do que o segundo classificado, o Ararat-Armenia, que viu o jogo que deveria ter disputado esta sexta-feira ser cancelado devido à falta de comparência do adversário, o West Armenia.

Rui Mota concedeu, recentemente, uma entrevista ao Maisfutebol na qual fala da sua experiência na Arménia e da campanha histórica do Noah esta época, marcada pela participação na fase liga da Liga Conferência e que pode render mais um troféu, caso vença a final da Taça da Arménia.

No plantel do Noah atuam os portugueses Gonçalo Silva, Bruno Almeida, Hélder Ferreira e Gonçalo Gregório, que é mesmo o melhor marcador do campeonato, com 20 golos.