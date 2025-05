A queda de uma vedação no estádio da Raposeira, casa do Várzea do Douro, provocou ferimentos num grupo de adeptos do Freamunde, sendo que uma pessoa necessitou de receber tratamento hospitalar.

A situação ocorreu na sequência de um golo do Freamunde. Durante os festejos, uma vedação da bancada superior cedeu, fazendo cair um conjunto de adeptos de uma altura considerável.

Os responsáveis do Freamunde denunciam uma «grave falha de segurança», criticando ainda o comportamento de dois dirigentes do clube adversário. «Insultaram os nossos adeptos e procuraram criar desacatos sem qualquer necessidade», pode ler-se numa nota partilhada nas redes sociais.

«Vamos dar início a todos os procedimentos para responsabilizar quem de direito pelo que aconteceu», garante ainda o Freamunde.

Já o Várzea do Douro explica que «alguns adeptos, que se encontravam na zona de passagem e não na bancada, ao celebrarem o golo encostados ao gradeamento, acabaram por provocar a sua cedência, fazendo com que este caísse».

«A todos os adeptos que se magoaram, apresentamos as nossas mais sinceras desculpas e desejamos as rápidas melhoras», conclui o clube do concelho do Marco de Canaveses.

O Freamunde venceu o encontro por 5-2 e lidera a segunda fase da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto.