O campeonato da Divisão de Honra de juvenis da Associação de Futebol de Leiria teve um final ao rubro.

Na partida para a última jornada, o Atouguiense seguia na liderança do campeonato, com os mesmos pontos que o Marinhense, no entanto, com uma vantagem de quatro golos no que toca à diferença de golos marcados e sofridos.

Contudo, a última ronda do campeonato ficou marcada por um resultado incrível. Ao passo que o Atouguiense fez o seu trabalho e venceu por 3-0 o Leiria e Marrazes «B», o Marinhense derrotou a Batalha por uns incríveis 14-1(!) e venceu a prova com mais seis golos na diferença de golos, garantindo o apuramento para a segunda divisão nacional.

Logo de seguida, o Atouguiense levantou dúvidas acerca do resultado do adversário com um comunicado onde aponta que o mesmo «levanta sérias preocupações quanto à observância da ética desportiva», isto porque na primeira volta, a Batalha derrotou o Marinhese por 2-1, no entanto, sem nunca mencionar o clube da Marinha Grande.

A formação de Atouguia da Baleia refere ainda que irá «tomar todas as previdências necessárias junto da Associação de Futebol de Leiria, no sentido de apurar com rigor as circunstâncias e incidências ocorridas» no encontro do Marinhense.

Veja aqui o comunicado do Atouguiense: