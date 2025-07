O Penafiel, da II Liga, derrotou o AVS (1-0), este sábado, num jogo-treino disputado na manhã deste sábado, na vila das Aves.

O único golo do encontro foi apontado por Pedro Vieira, no decorrer da segunda parte.

José Mota, treinador do AVS, utilizou os 23 atletas que tem à disposição, com destaque para a estreia do mais recente reforço da equipa, o defesa paraguaio Leonardo Rivas.

Ao sétimo jogo da pré-temporada, os avenses somaram a primeira derrota no tempo regulamentar, depois de terem perdido a final do torneio de verão do Varzim para o Vitória, nos penáltis.