Miroslav Klose, de 42 anos, foi forçado a adiar os planos de uma carreira como treinador principal em 2021/2022. O antigo internacional alemão deixou a equipa técnica do Bayern Munique e tinha igualmente um convite para acompanhar Hans-Dieter Flick na seleção da Alemanha. Porém, o diagnóstico de uma dupla trombose numa das pernas obrigou-o a colocar de parte o futuro.

Em entrevista à revista Kicker, o antigo internacional alemão revelou pormenores sobre o problema de saúde. «Começou há quase três semanas, de repente tive uma dor muito forte na perna. Antes de entrar em quarentena no hotel do Bayern, fui ver os nossos médicos porque a dor estava a piorar. Ao princípio pensei que fosse um nervo ou algo assim. Mas o diagnóstico foi difícil para mim», disse Klose.

«Tenho duas tromboses na perna. Colocaram-me, imediatamente, sob medicação, e recebi umas meias especiais que tenho usar a toda a hora. Os médicos deixaram bem claro que não podia brincar com a situação. Pela primeira vez, receitaram-me descanso quase total. Não posso sofrer uma pancada, não posso correr, não posso nadar, mas, acima de tudo, não posso jogar futebol», explicou.



«Foi cruel! Só podia ficar parado à beira do campo. Isto assim não funciona, não quero e não posso trabalhar como treinador. Dei conta nos dias seguintes não quero começar uma carreira de treinador no futebol profissional assim. É tudo ou nada. Sei que agora tenho de cuidar da minha saúde, que isso deve ser uma prioridade», termina.

Miroslav Klose encerrou a carreira futebolística em 2016.