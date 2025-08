Kerem Aktürkoglu falhou o treino do Benfica que antecedeu a viagem para Nice, onde as águias defrontam a equipa local, na quarta-feira, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à fase liga da Champions.

O internacional turco continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito e está em dúvida para o jogo em França. O problema não é grave, apurou o Maisfutebol, mas causa dor no contacto com a bola.

Para além de Aktürkoglu, também Tomás Araújo, que fez trabalho individual, Rafael Luís, João Rego e Joshua Wynder, que treinaram com a equipa B, falharam o apronto ministrado por Bruno Lage.

Definitivamente fora da partida estão os lesionados Manu, Alexander Bah, Nuno Félix e Bruma.