A época que passou no Benfica «continua a ser uma experiência marcante» para Zeki Amdouni, avançado internacional suíço que representou as Águias em 2024/2025 por empréstimo do Burnley, clube ao qual regressou no último verão.

«Uma parte de mim continua muito desiludida. Sinto que não me foram dadas as oportunidades que merecia. Apesar de ter tido um tempo de jogo limitado, mostrei muitas coisas boas. Com o plantel que tínhamos, devíamos ter ganho tudo», atirou Amdouni, em entrevista à SFM Football.

O avançado, de 24 anos, revelou ainda que o Benfica não avançou para a sua contratação em definitivo porque as suas expectativas não estavam alinhadas com as do treinador dos encarnados, que à data era ainda Bruno Lage.

«Em toda a época, joguei apenas um ou dois jogos na minha posição, mas nunca me queixei. Fiquei contente com a chegada de José Mourinho. Desejo-lhes tudo de bom», acrescentou o internacional helvético.

Depois de ter participado em 43 jogos e marcado nove golos pelo Benfica, na época passada, Amdouni ainda não se estreou pelo Burnley, esta temporada, devido a uma lesão grave num joelho sofrida em julho.