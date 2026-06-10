Benfica: à boleia de Mário Branco, Marco Silva já trabalha no Seixal
Enquanto não é apresentado, o novo treinador das águias conhece os cantos à casa
Enquanto não é apresentado, o novo treinador das águias conhece os cantos à casa
Poucas horas depois de ter sido oficializado como novo treinador do Benfica, Marco Silva deslocou-se ao Seixal, num veículo conduzido por Mário Branco, diretor-geral para o futebol profissional dos encarnados, para começar a trabalhar na definição da próxima temporada.
O treinador português, de 48 anos, foi filmado pela SIC a chegar ao Benfica Campus por volta das 10h20 desta quarta-feira. Enquanto não apresentado, vai aproveitando para ir conhecendo os cantos à sua nova casa.
Marco Silva sucede a José Mourinho, em trânsito para regressar ao Real Madrid, como novo treinador do Benfica.
O técnico regressa à Liga portuguesa onze anos depois de ter deixado o Sporting, aonde tinha chegado depois de um bom trabalho no Estoril. Lá fora, treinou o Olympiakos, o Hull, o Watford, o Everton e o Fulham, onde passou os últimos cinco anos.