Benfica avisa: «Venda de acessos Red Pass fora da plataforma oficial é ilegal»
Clube garante que «continuará a denunciar às autoridades as plataformas e sites de venda ilegal de bilhetes»
Num comunicado publicado no seu site, as Águias avisam que «apenas os bilhetes vendidos diretamente pelo Benfica, e, neste caso concreto, pelas equipas visitantes para os setores que lhes estão destinados, são considerados válidos», acrescentando que «qualquer sócio ou adepto que adquira bilhetes através de canais não oficiais corre sério risco de não conseguir aceder ao Estádio da Luz».
O clube encarnado avisa ainda que «a venda de acessos Red Pass fora da plataforma oficial (APP Benfica) é ilegal e passível de procedimento criminal».
«O clube mantém uma vigilância ativa e continuará a denunciar às autoridades todas as plataformas e sites de venda ilegal de bilhetes, de cuja existência tenha ou venha a ter conhecimento, para instauração dos respetivos processos-crime», sublinham os responsáveis do Benfica.
As Águias lembram que «a bilhética oficial para os jogos da fase de liga da UEFA Champions League ainda não se encontra disponível» e apelam a que «todos os sócios e adeptos adquiram os seus bilhetes exclusivamente através dos canais oficiais do clube, site e App oficial, Lojas Benfica e Casas do Benfica com sistema de bilhética, assegurando assim a autenticidade dos mesmos e o acesso garantido ao Estádio da Luz».