Amar Dedic [Bósnia e Herzegovina] e Franjo Ivanovic [Croácia], jogadores do Benfica, vão estar ao serviço das respetivas seleções no próximo mês de outubro.

O lateral-direito bósnio foi convocado para o compromisso frente a Chipre [9 de outubro], de qualificação para o Mundial de 2026, ao qual se segue o encontro de preparação frente a Malta [12 de outubro].

Já Ivanovic vai representar a Croácia nos jogos com a Chéquia [9 de outubro] e Gibraltar [12 de outubro], ambos a contar para o Grupo L de acesso ao próximo Campeonato do Mundo.

RELACIONADOS
Benfica vai abrir escola de futebol em Marrocos
Benfica de Mourinho prepara receção ao Rio Ave sob o olhar de Rui Costa
Benfica Campus: aposta em jovens aumenta, mas tarda a aparecer outro João Neves
«Vencer no Benfica é lindo»: os bastidores da estreia de Mourinho