Amar Dedic [Bósnia e Herzegovina] e Franjo Ivanovic [Croácia], jogadores do Benfica, vão estar ao serviço das respetivas seleções no próximo mês de outubro.

O lateral-direito bósnio foi convocado para o compromisso frente a Chipre [9 de outubro], de qualificação para o Mundial de 2026, ao qual se segue o encontro de preparação frente a Malta [12 de outubro].

Selektor „A“ reprezentacija Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za meč kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo sa Kiprom, kao i prijateljsku utakmicu sa Maltom. pic.twitter.com/SbrUmzi7MM — NFS BIH (@NFSBiH) September 22, 2025

Já Ivanovic vai representar a Croácia nos jogos com a Chéquia [9 de outubro] e Gibraltar [12 de outubro], ambos a contar para o Grupo L de acesso ao próximo Campeonato do Mundo.