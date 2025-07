Com Florentino Luís no relvado, sem limitações, o plantel do Benfica retomou os trabalhos, esta segunda-feira, tendo em vista o dérbi frente ao Sporting, que vai decidir o vencedor da Supertaça Cândido Oliveira, a 31 de julho, no Estádio do Algarve.

Bruno Lage, treinador das águias, ministrou uma sessão intensa, que teve no regresso de Florentino a principal novidade.

O médio defensivo falhou a Eusébio Cup, no passado sábado, devido a uma mialgia, da qual está totalmente recuperado.

Florentino pode, assim, ser opção frente ao Sporting, ao contrário de Bruma, Manu Silva e Alexander Bah, todos lesionados. Por seu turno, Tomás Araújo, a recuperar de um problema físico, continua em dúvida para a partida.

A Supertaça Cândido Oliveira está agendada para a próxima quinta-feira, dia 31 de julho, no Estádio do Algarve (20:45).