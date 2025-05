Depois da desilusão na final da Taça de Portugal, perdida no prolongamento para o Sporting, o plantel do Benfica vai cumprir um curto período de férias antes do Mundial de Clubes, que se jogará nos Estados Unidos da América entre 15 de junho e 13 de julho.

O regresso ao trabalho do plantel comandado por Bruno Lage está agendado para o dia 4 de junho, de acordo com uma informação partilhada pelo clube no seu site oficial.

O Benfica integra o Grupo C do Mundial de Clubes, no qual terá como adversários o Boca Juniors (16 de junho), o Auckland City (20) e o Bayern Munique (24).