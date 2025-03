O primeiro semestre da atual temporada fechou com um lucro de 34,6 milhões de euros para o Benfica. O resultado é impulsionado pela implementação do Método de Equivalência Patrimonial (MEP) e respetiva influência da atividade da Benfica SAD, sobretudo pelo impacto do direito de exploração do futebol feminino e a melhoria do resultado operacional da sociedade encarnada.

Excluído o método contabilístico MEP, os lucros no primeiro semestre do Benfica foram de 6,4 milhões de euros, entre 1 de julho e 31 de dezembro do ano passado.

Os gastos operacionais caíram 7 por cento, para 31,1 milhões de euros, e as receitas de quotização aumentaram 6 por cento, para 11 milhões de euros, relativamente ao período homólogo.

O fundos patrimoniais do clube cifram-se em 13,5 milhões de euros, tendo voltado a ser positivos.

«Com este resultado do primeiro semestre, perspetiva-se uma execução orçamental muito positiva para todo o exercício», revela o clube encarnado, numa nota publicada no seu site.