Samuel Dahl delega na Roma e no Benfica a definição do seu futuro. O defesa sueco foi cedido às águias pelo emblema italiano, no último mercado de inverno, e diz não descartar qualquer cenário, inclusive o de mudar-se para outro clube na próxima temporada. «Nunca sabes o que o futuro te reserva», disse, em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio.

«Se vou regressar à Roma? Os dois clubes vão decidir isso no verão, veremos o que acontece. Mas há tantos lugares lindos por aí... Não descarto nada. Benfica, Roma ou outro lugar: tudo pode acontecer», assumiu Dahl, quando questionado sobre onde irá jogar na próxima época.

O internacional sueco, de 22 anos, está na Luz emprestado pela Roma, com o Benfica a poder adquirir o seu passe em definitivo por um valor que pode atingir os 10 milhões de euros.

«Em Lisboa, estou a jogar e estou muito feliz. A época dirá se o Benfica é um passo em frente, porque a Roma é também um grande clube. A diferença talvez seja que o Benfica luta por troféus todos os anos», referiu o futebolista.

As boas exibições nas águias, onde tem sobressaído também pela polivalência, intensificaram a especulação em torno do futuro do sueco, tendo sido noticiada a intenção dos encarnados em assegurar a sua contratação, no final da temporada.

Dahl, que participou em oito jogos pelo Benfica, falou ainda sobre o facto de ter Rui Costa como presidente: «É bom tê-lo acima de mim. Antes de cada jogo diz-me para entrar em campo com muita coragem e para pensar apenas em jogar o meu jogo».