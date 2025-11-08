José Pereira da Costa, presidente da Mesa da Assembleia-Geral, anunciou que o Benfica já ultrapassou o número de votantes da primeira volta: até às 19 horas, votaram na segunda volta das eleições presidenciais do clube mais de 86.600 sócios.

Esse número já cresceu e, entretanto, subiu até aos 88.253 votantes nas urnas, desde as 8h30 deste sábado.

Ora na primeira volta, até ao fecho das urnas, votaram 86.297. Este número já foi ultrapassado, portanto, em mais de 1.900 votantes, quando ainda faltam três horas para o fecho das urnas.

José Pereira da Costa acrescentou, de resto, que acredita que o número final de votantes vai atingir os 90 mil associados.

Depois de batido o recorde do Guinness de votação numa eleição para a presidência de um clube de futebol, a segunda volta do ato eleitoral no Benfica torna-se assim mais um fenómeno de afluência.

O objetivo assumido pela Mesa da Assembleia Geral encarnada é que se atinja um total de 100 mil votantes.

De recordar que Rui Costa e João Noronha Lopes concorrem pela presidência do Benfica.