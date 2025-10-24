No debate que juntou os seis candidatos à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira avançou que pretende «renovar com José Mourinho por quatro anos», sendo esse o ponto de partida para a reestruturação que tem pensada para o plantel dos encarnados.

«No passado, fizemos uma grande hegemonia de quatro anos e o núcleo da equipa era quase sempre o mesmo. O treinador foi o mesmo e veio o Rui Vitória depois. No plantel, segundo me apercebi, faltam alas e inclusivamente fala-se num central e num defesa-esquerdo. Vamos dar preferência ao mercado português e queremos que o futebol de formação esteja connosco», explicou o antigo presidente e agora candidato na eleição do próximo sábado.

Quanto a Rui Costa, que procura ser reeleito no cargo, acredita que, «até janeiro, este plantel vai melhorar muito, com alguns jogadores que ainda não estão no patamar certo e alguns jovens da formação», mas admitiu uma incursão na próxima janela de mercado.

Esse cenário é igualmente admitido por João Diogo Manteigas, «desde que haja capacidade financeira, sem loucuras», e com uma condição: «Mourinho tem uma palavra a dizer e a estrutura tem de planear. É ele que afina o produto final em campo.»

Já João Noronha Lopes diz ser necessário «criar as condições para o Benfica ser vencedor», estranhando que, «depois de se ter investido 130 milhões de euros, o plantel ainda apresente estas lacunas».

«Temos de trabalhar por antecipação no scouting, não é ir à última hora comprar jogadores por 30 milhões de euros e que podiam chegar por 15 ou por 10», critica o candidato, que tem o dossier do treinador resolvido: «Quero sentar-me com José Mourinho. É um treinador ganhador e a minha estrutura vai torná-lo ainda mais vencedor. Ele está a trabalhar com um plantel que não escolheu.»

Cristóvão Carvalho, por sua vez, insistiu na ideia de que pretende «um treinador do nível de (Jurgen) Klopp», acrescentando que «hoje temos esse treinador em José Mourinho, que inclusivamente até ganhou mais do que o Klopp».

Para Martim Mayer, o Benfica «compra demais e tapa jogadores da formação», considerando ser «possível que 50 por cento da equipa A seja da formação de forma consistente», ideia que já discutiu com Andries Jonker, que assumirá o cargo de diretor-geral caso venha a ser eleito.

«Trabalhei ao longo dos últimos meses com Van Gaal, a pessoa certa para complementar Mourinho e Mário Branco. São duas pessoas focadas na equipa A. É preciso alguém que não tenha a pressão do próximo jogo. O nosso treinador dura em média um ano e quatro meses. Quando ele sai, não podemos ficar órfãos. O Jonker vai planear o futebol a quatro anos. Aceleração de talento é a palavra de ordem», clarificou, antes de falar de mercado.

«Primeiro é preciso falar com Mourinho e (Mário) Branco. Isso acontece sempre em janeiro. Mas, comigo, vai acontecer uma diferença. Existe uma forma melhor, mais natural, de trabalhar o universo de jogadores entre sub-23, equipa B e equipa A. Jonker já fez isso no Barcelona, no Arsenal com Arsène Wenger, no Bayern Munique com Van Gaal, e vai ser feito no Benfica», garantiu Martim Mayer.

As eleições do Benfica estão marcadas para o próximo sábado, dia 25 de outubro.

