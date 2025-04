A Benfica SAD anunciou o encaixe dos 55 milhões de euros previstos na emissão dos títulos “Benfica SAD 2025-2009”, cuja procura excedeu 1,39 vezes a oferta, atingindo um valor global de 76,5 milhões de euros. A taxa de juro fixa de 4,50 por cento ao ano tornava a operação apelativa aos investidores.

Na comunicação dos resultados, a sociedade desportiva encarnada pormenorizou que participaram 3.244 investidores na operação, cujo valor global tinha sido revisto em cima pela aquela entidade em 21 de abril, passando dos 40 milhões de euros iniciais para os 55 milhões de euros entretanto captados.

Quando lançou a operação, a SAD do Benfica explicou que ela «visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais para reembolsar parcialmente o empréstimo obrigacionista emitido em junho de 2022, no montante de 60 milhões de euros, e com reembolso agendado para 1 de junho de 2025».

Além disso, «no seu remanescente, se aplicável, [vai] financiar o desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como a diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez», pode ler-se no prospeto divulgado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta oferta de novos títulos captou um total próximo de 30 milhões de euros, enquanto os restantes 25 milhões de euros foram obtidos na oferta de troca de obrigações destinada a quem possui títulos do empréstimo efetuado entre 2022 e 2025, que decorreu em simultâneo.

Os resultados da operação deveriam ter sido apresentados numa sessão especial na Euronext Lisbon, que acabou cancelada devido ao apagão energético que afetou todo o país, esta segunda-feira.