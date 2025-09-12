Com mais de seis mil minutos em campo, o argentino Nicolás Otamendi foi o defesa com maior utilização, no último ano, em todo o mundo. Um dado que impressiona quando em causa está um futebolista com 37 anos e que continua a disputar grande parte das principais competições de clubes e seleções.

Os dados compilados pelo Observatório do Futebol [CIES] demonstram que o defesa-central do Benfica cumpriu um total de 6.103 minutos nos últimos 365 dias, mais 61 minutos do que o segundo jogador da lista, o paraguaio Júnior Alonso, do Atlético Mineiro.

No terceiro lugar surge o colombiano William Tesillo, que representa o Atlético Nacional, com um total de 5.864 minutos.

O top 10 deste ranking conta com alguns ilustres do futebol europeu, casos de Jonathan Tah (Bayer Leverkusen/Bayern Munique, 5.464 minutos), Willian Pacho (PSG, 5.368 minutos), Achraf Hakimi (PSG, 5.312 minutos) ou Virgil van Dijk (Liverpool, 5.269 minutos).

RELACIONADOS
Otamendi: «Tenho um ano de contrato com o Benfica e depois do Mundial...»
Otamendi despede-se: «Este foi o meu último capítulo...»
VÍDEO: Otamendi é expulso e Argentina perde no Equador
Scaloni: «Otamendi veio jogar lesionado contra a decisão do Benfica»
Otamendi segue Messi: «Foi o meu último jogo aqui na Argentina»