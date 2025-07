A poucos dias de regressar ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica, num jogo que vai decidir o vencedor da Eusébio Cup, José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, revelou que guarda em sua casa o troféu referente à primeira edição da prova, em 2008.

«A primeira Taça Eusébio foi o Inter quem a ganhou, mas a taça está em minha casa. Para o Inter era só uma taça de pré-época, para mim era a taça do Rei e está em minha casa», revelou José Mourinho, à Sport TV.

No entanto, o técnico português garantiu que «se a dona Flora ma pedisse, ou algum dos netos do senhor Eusébio, dava-a».

A revelação de Mourinho foi feita no rescaldo da goleada do Fenerbahçe frente aos sauditas do Al Ittihad, por 4-0, no Algarve. En-Nesyri, Szymanski e Jhon Durán, que bisou, marcaram pela equipa turca.

No sábado, o Fenerbahçe defronta o Benfica, no Estádio da Luz, para mais uma edição da Eusébio Cup. A partida tem início agendado para as 20:00.