Cativado por um novo projeto na Arábia Saudita, Rodrigo Magalhães vai deixar o cargo de diretor técnico da formação do Benfica, no final desta temporada.

Em declarações à BTV, o responsável justifica a decisão com «uma oportunidade muito diferenciada», que lhe permitirá «estar na construção de uma academia de raiz, que se espera ser de referência no país de implementação, que irá organizar o Mundial de 2034» de futebol, no caso a Arábia Saudita.

No anúncio do adeus, Rodrigo Magalhães recorda «uma história com 20 anos» de ligação aos encarnados, desde o «campo pelado dos Pupilos do Exército, o campo sintético do Estádio da Luz», até à «referência mundial no que diz respeito ao futebol de formação» em que o Benfica se tornou, defende.

«Acho que farei sempre parte da história do Benfica, e o Benfica fará sempre parte da minha história de vida», salienta o coordenador, que em 2022 conversou com o Maisfutebol sobre a visão que defende para um modelo de formação mais eficiente.