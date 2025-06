Samuel Dahl revelou estar «muito feliz» por continuar no Benfica e espera «somar mais minutos na próxima época». Antes, há um Mundial de Clubes para disputar, com o internacional sueco a preferir pensar «jogo a jogo».

Em conversa com os jornalistas em Tampa, na Flórida, Dahl, contratado em definitivo pelas águias à Roma, mostrou-se satisfeito com o desfecho das negociações. «Desde que vim para cá, todos me receberam de braços abertos. Tive alguns minutos e estou feliz por estar aqui. Estou empolgado quanto ao futuro», salientou.

Poder «somar mais minutos na próxima época» é um objetivo pessoal, pelo qual promete «dar o melhor, todos os dias». «Quero jogar sempre, mas essa não é uma decisão minha», acrescentou o jovem, de 22 anos.

Sobre o Mundial de Clubes, no qual o Benfica se estreia a 16 de junho (23:00) frente ao Boca Juniors, o polivalente jogador aposta numa lógica de «jogo a jogo»: «Temos um jogo daqui a três dias e vamos focar-nos nele. Depois teremos mais dois jogos no grupo. Estou empolgado. Vamos ver como correm as coisas».