O plantel do Benfica retomou, esta quarta-feira, os trabalhos no Seixal, com vista à participação no Mundial de Clubes, competição que arranca já no próximo dia 14 de junho, nos Estados Unidos da América.

Bruno Lage teve à sua disposição os jovens guarda-redes Diogo Ferreira e André Gomes, os defesas Álvaro Carreras, Tomás Araújo, Rui Silva, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, Michée Ndembi e Leandro, os médios Fredrik Aursnes, Nuno Félix, Florentino, João Veloso, Rafael Luís, João Rego, Renato Sanches e Diogo Prioste, e os avançados Arthur Cabral, Ángel Di María, Belotti, Bruma, Tiago Gouveia e Eduardo Fernandes.

Fora dos trabalhos continuam os lesionados Alexander Bah e Manu, para além dos internacionais Trubin, Samuel Soares, Otamendi, António Silva, Dahl, Bajrami, Leandro Barreiro, Kökcü, Amdouni, Vangelis Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu, Schjelderup e Prestianni.

O plantel volta a treinar esta quinta-feira, novamente no Benfica Campus. A partida para os Estados Unidos da América está prevista para o próximo domingo.

O Benfica integra o Grupo C do Mundial de Clubes, juntamente com Boca Juniors (16 de junho), Auckland City (20) e Bayern Munique (24). O torneio decorrerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho.