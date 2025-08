No «melhor dia para casar», data eternizada por Quim Barreiros, o Benfica garantiu a 10.ª Supertaça Cândido Oliveira do seu historial, depois de ter vencido o Sporting, no Algarve.

Nos seus canais oficiais, as águias mostram, agora, os bastidores dessa conquista.

Do futevólei improvisado no hotel à festa no balneário, para lá das palavras de incentivo do presidente, Rui Costa - «Esta taça tem de ser nossa» -, e o “aviso” do capitão, Otamendi: «É o primeiro, temos de continuar».

A prova de que a festa se prolongou pela madrugada dentro está nos festejos do aniversário de Anatoliy Trubin, que chegou aos 24 anos no dia que se seguiu ao da final, 1 de agosto.

Veja o vídeo publicado pelo Benfica: