A Boavista SAD lamentou os ataques provenientes da Direção do clube, que abdicou de competir no último escalão distrital da Associação de Futebol do Porto, acusando-a de fomentar um clima hostil sobre aquela sociedade.

«A SAD continua a trabalhar diariamente para encontrar soluções que garantam o futuro do Boavista no seu todo, com rigor, responsabilidade e visão estratégica. Contudo, não pode deixar de lamentar os ataques sucessivos provenientes da Direção do clube, que têm contribuído para criar um clima de hostilidade em relação à SAD. Felizmente, a maioria dos boavisteiros não se deixa manipular por estas cortinas de desinformação constantes», lê-se em comunicado emitido pela sociedade na página oficial dos Axadrezados na Internet.

Horas antes, a Direção comandada por Rui Garrido Pereira tinha solicitado a intervenção urgente do tribunal para que fosse ordenado o cumprimento integral do protocolo com a SAD ou, em alternativa, a libertação das instalações do clube - que está responsável pela gestão do Estádio do Bessa -, face à situação de insolvência da sociedade boavisteira.

«Desde o início deste mandato [em janeiro], tornou-se recorrente a tentativa de atribuir à SAD a responsabilidade por praticamente todos os problemas enfrentados pelo Boavista. Esta postura transformou a SAD no alvo fácil e no álibi das dificuldades, desviando a atenção das decisões, omissões e fragilidades da direção do clube», reconheceu a SAD.

As acusações à SAD surgiram depois de a administradora de insolvência do Boavista ter solicitado ao Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia que ordene o encerramento do clube, que já prometeu apresentar uma contestação na tentativa de evitar essa decisão.

«Antes das eleições [do clube], foram prometidas soluções amplas e imediatas para todos os desafios. Passados 10 meses, elas não surgiram. Em vez disso, repetiram-se ataques constantes à SAD, sem que a Direção tivesse assumido autocrítica sobre a ausência dos resultados que garantira poder entregar», contrapôs a SAD, reafirmando estar focada em «proteger a instituição» e comprometida com a «estabilidade e credibilização» do Boavista.

O clube detém 10 por cento do capital social da SAD, que deveria disputar a II Liga em 2025/26, mas deixou de ter uma equipa profissional no verão e foi relegada administrativamente para o principal escalão da AF Porto, no qual é a última classificada. Para além disso, tem disputado os seus jogos em casa no Parque Desportivo de Ramalde, a cerca de 2,5 quilómetros do Bessa.

A equipa tem alinhado com antigos e atuais atletas dos sub-19 e continua a tentar resolver as restrições da FIFA, que tinham vigorado em anos anteriores e reapareceram em março, impossibilitando, para já, a utilização dos reforços oficializados durante o verão.