Agora é oficial. O Boavista está fora da próxima edição da II Liga, confirmou a Liga Portugal em comunicado. Na base da decisão está o incumprimento, por parte da SAD axadrezada, de três critérios de ordem financeira no processo de admissão nas competições profissionais de futebol: inexistência de dívidas a Sociedades Desportivas; inexistência de dívidas a jogadores, treinadores e funcionários; e regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social.

Confirma-se, assim, um cenário que já havia sido adiantado pelo presidente da SAD do Boavista, Fary Faye.

O clube da cidade do Porto procura agora cumprir os requisitos da Federação Portuguesa de Futebol para poder disputar a Liga 3 na próxima temporada.

A vaga do axadrezados na II Liga deverá ser ocupada pela Oliveirense, que terminou a última edição da II Liga na 17.ª posição, em zona de despromoção à Liga 3.

Essa possibilidade já havia sido adiantada pelo presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, na semana passada.

A SAD do clube de Oliveira de Azeméis dispõe de um prazo especial para demonstrar que cumpre os requisitos exigidos pela Liga Portugal para poder voltar a participar no segundo escalão do futebol nacional.