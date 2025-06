A discussão sobre o vencedor da Bola de Ouro em 2025 tem centrado atenções no universo futebolístico, mas tempos houve em que mesmo quem a ganhava não sabia muito bem o que ela significava. Ou sequer que ela existia.

Em 2001, Michael Owen, então no Liverpool, recebeu a distinção após uma temporada de sonho pelo clube inglês, ajudando às conquistas da Taça UEFA, da Supertaça Europeia, da Taça de Inglaterra, da Taça da Liga e da Supertaça inglesa.

Porém, numa entrevista ao talkSPORT, o antigo avançado, hoje com 45 anos, confessou que quando Gerard Houllier, na altura treinador do Liverpool, lhe disse que tinha conquistado a Bola de Ouro, respondeu: «O que é isso, Mister?».

«Não sabia o que era esse prémio, ele não tinha expressão na nossa imprensa naquela altura», justificou o internacional inglês.

Owen apenas compreendeu a real magnitude da distinção quando se mudou para o Real Madrid, três anos depois: «Sempre que diziam o meu nome, era o Bola de Ouro. Aí, percebi o quão importante ele era».

A eleição da Bola de Ouro em 2025 acontece a 22 de setembro, em Paris. No ano passado, Rodri (Manchester City) e Aitana Bonmati (Barcelona) foram distinguidos com o prémio. O argentino Lionel Messi é o recordista de conquistas, com oito troféus.