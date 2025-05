A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Messi é daquelas que ficará para a história, não só a nível desportivo, mas também nas conquistas da Bola de Ouro. Entre 2008 e 2023, os dois jogadores conquistaram cinco e oito troféus, respetivamente.

Messi, em entrevista ao jornal L'Équipe, recordou aquilo a que chamou «um período áureo» do futebol e apontou para a dificuldade da manutenção ao mais alto nível.

«Sempre foi uma grande batalha, em termos desportivos, foi muito bonito. Creio que fomos alimentando-nos com a nossa rivalidade porque acho que somos os dois muito competitivos. Ele também queria sempre ganhar tudo. Penso que foi uma época muito bonita para nós, mas também para as pessoas que gostam de futebol. Temos muito crédito pela forma como nos mantivemos no topo durante tanto tempo. É como se costuma dizer: fácil é lá chegar, permanecer lá é que é difícil e nós conseguimos ficar lá em cima durante 10, 15 anos... Foi espetacular e uma grande memória para todos», disse o argentino.

Veja aqui as declarações de Messi: