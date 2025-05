O francês Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, garantiu esta segunda-feira a conquista da Bota de Ouro, após o encerramento dos principais campeonatos nacionais de futebol. No sábado, o avançado somou o seu 31.º golo na Liga espanhola, contribuindo para a vitória do clube madrileno na última jornada do Campeonato espanhol.

Mbappé totalizou 62 pontos no ranking do troféu sendo que na Liga espanhola os golos são multiplicados por 2 pontos e superou o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, que terminou a época com 39 golos na Liga, com 58,5 pontos, já que os tentos no campeonato português têm um coeficiente de apenas 1,5.

Aos 26 anos, o internacional francês conquistou o prémio pela primeira vez, na sua estreia pelo Real Madrid, após sete temporadas no PSG. Sucede assim ao inglês Harry Kane, vencedor em 2023/24 com 36 golos pelo Bayern de Munique na Bundesliga.

O egípcio Mohamed Salah, terceiro classificado, ainda disputava o título nesta última jornada da Premier League, mas limitou-se a marcar uma vez no empate (1-1) do Liverpool frente ao Crystal Palace. Ainda assim, terminou como melhor marcador do campeonato inglês, com 29 golos [58 pontos].

Gyökeres, apesar dos 39 golos, não conseguiu trazer a Bota de Ouro para Portugal, um feito que não se repete desde a vitória do brasileiro Mário Jardel em 2001/02, com 42 golos pelo Sporting. Jardel já tinha vencido o troféu em 1998/99, ao serviço do FC Porto.

Eusébio, vencedor nas épocas 1967/68 e 1972/73 pelo Benfica, o argentino Héctor Yazalde [1973/74, Sporting] e Fernando Gomes [1982/83 e 1984/85 no FC Porto] foram os restantes jogadores que venceram o galardão jogando na Liga.

Cristiano Ronaldo é o português que mais vezes venceu o título com quatro Botas de Ouro [2007/08, Manchester United; 2010/11, 2013/14 e 2014/15, Real Madrid], e está apenas atrás de Lionel Messi, recordista com seis troféus.