Recentemente contratado para assumir o cargo de selecionador do Brasil, Carlo Ancelotti comentou que, ao longo da carreira, orientou «34 brasileiros e, pensando bem, só com um tive problemas». «Mas não vou dizer qual», apressou-se a acrescentar, em entrevista ao Globoesporte.

Aprofundando o tema, Ancelotti elegeu Cafu, que orientou no Milan, como o futebolista brasileiro «mais profissional» com quem trabalhou, enquanto na lista dos «mais divertidos» entram figuras como Vinícius Júnior ou o ex-FC Porto, Eder Militão.

«Vini, por exemplo, é muito humilde. É por isso que falo bem deles, tive com todos uma relação muito boa. Todos me ligaram para me dar os parabéns e desejar boa sorte» no cargo de selecionador do Brasil, salientou o experiente treinador, de 65 anos.

No global, Ancelotti sente que «o futebolista brasileiro tem um nível técnico superior aos demais», para além de, no aspeto pessoal, ter «um caráter muito tranquilo e humilde».

Depois de quatro anos dourados no Real Madrid, o treinador italiano vai estrear-se no banco da seleção brasileira no dia 6 de junho, quando defrontar o Equador para a fase sul-americana de qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano.