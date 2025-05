Miguel Terceros, futebolista do América Mineiro, foi detido no final do jogo com o Operário Ferroviário, da Série B brasileira, por ofensas racistas contra Allano, avançado que, em Portugal, jogou no Santa Clara.

O caso aconteceu à passagem da meia hora do encontro da sexta jornada da prova, quando Allano denunciou os insultos ao árbitro. O capitão do Operário, Jacy, presenciou a situação e corroborou a versão do companheiro de equipa.

O árbitro acionou o protocolo previsto para casos de racismo e o jogo esteve interrompido durante cerca de 15 minutos, sendo que Miguel Terceros, que não foi penalizado disciplinarmente pelo episódio, acabou por ser substituído ao intervalo.

Porém, no final da partida, o médio boliviano, Allano e Jacy foram encaminhados à esquadra local para esclarecerem a situação. Ouvidos os testemunhos, Terceros acabou detido e pode ser condenado a uma pena de prisão de até cinco anos.

O Operário Ferroviário Esporte Clube repudia com veemência qualquer ato de racismo. Durante a partida de hoje (04), diante do América-MG, o nosso atleta Allano relatou ter sido vítima de ofensas racistas por parte do jogador Miguelito, da equipe adversária. O clube está buscando… pic.twitter.com/Qskl0i2LuD — Operário Ferroviário (@OFECoficial) May 5, 2025

Em comunicado, o América considera as acusações que impelem sobre o seu atleta como «infundadas», garantindo que «após criteriosa apuração interna e análise dos factos disponíveis, não foi identificada qualquer atitude, gesto ou declaração do jogador que possa, sob qualquer ângulo, ser interpretada como discriminatória».

Presidente do América-MG afirma que acusações contra Miguelito são infundadas; veja pronunciamento https://t.co/UBope3pLqQ — ge América-MG (@ge_americamg) May 5, 2025

No que ao futebol diz respeito, o Operário venceu a partida por 1-0, graças a um golo apontado por Boschilia, a passe de Allano.