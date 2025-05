A primeira convocatória de Carlo Ancelotti enquanto selecionador do Brasil trouxe várias novidades, entre elas as chamadas do guarda-redes Hugo Souza e do central Alexsandro, dois talentos que o Desp. Chaves ajudou a potenciar.

O caso mais impressionante é o de Alexsandro, que em 2018 aterrou em Portugal para disputar o Campeonato de Portugal pelos açorianos do Praiense. Só três anos depois, com uma experiência positiva no Amora pelo meio, é que saltou para o futebol profissional, no caso a II Liga, para representar o Desp. Chaves.

«Vinha de uma realidade muito humilde, de poucas possibilidades. É um superprofissional», elogiou o presidente honorário e candidato às próximas eleições do emblema transmontano, Francisco Carvalho, ao site Globoesporte.

«Conseguimos subir (à Liga) com o Alexsandro», recorda o dirigente, por entre as dificuldades vividas em manter o jogador em Chaves até ao final dessa época: «Pedi-lhe para ficar (em janeiro) e ele fez uma grande temporada. Foi vendido para um grande clube, que é o Lille. Saiu da II Divisão portuguesa para a Liga francesa».

Quanto a Hugo Souza, hoje no Corinthians e que chegou a ser apontado ao Benfica, defendeu a baliza dos flavienses na temporada 2023/2024, por empréstimo do Flamengo. «Vimos nele uma oportunidade porque estava sem jogar e queria vir para a Europa mostrar o seu talento. Começou a temporada de forma complicada, mas depois ajudou muito o Chaves», notou Francisco Carvalho, pese embora a equipa não tenha conseguido evitar a despromoção à II Liga, nessa temporada.

«É um orgulho ter dois atletas (na seleção brasileira) que passaram pelo Chaves. Estou muito feliz pelo Alexsandro e pelo Hugo. São dois rapazes que têm muito talento, muita qualidade e conseguiram chegar ao topo do futebol mundial», salientou o dirigente.

Hugo Souza e Alexsandro procuram agora estrear-se pela Canarinha. A primeira oportunidade será frente ao Equador (5 de junho), seguindo-se o duelo com o Paraguai (10). Ambos os jogos são referentes à fase de qualificação sul-americana para o Mundial.