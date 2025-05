Intocável na seleção brasileira desde que se estreou em 2021, o trajeto de Raphinha no futebol de seleções poderia ter sido bem diferente caso a burocracia lhe tivesse permitido representar a Itália no Euro 2020, que se jogou um ano depois devido à pandemia de covid-19.

Natural de Porto Alegre, o antigo avançado de Vitória e Sporting tem passaporte italiano, o que o tornava elegível para poder ser chamado à Squadra Azzurra.

«Naquela época, pessoas da seleção italiana ligavam-me. O Jorginho (médio do Arsenal) ligava-me constantemente. A equipa técnica italiana tinha um projeto incrível para mim», contou o jogador em entrevista concedida à jornalista Isabela Pagliari.

Raphinha já teria interiorizado a ideia de representar a seleção italiana mas, «por sorte, o passaporte não chegou» a tempo da fase final do Euro, ele que acabaria por se estrear pela Canarinha poucos meses depois do torneio. «Lá no fundo, ainda tinha um pouco de esperança de poder vestir a camisa do Brasil…», admitiu.

De lá para cá, o avançado do Barcelona, atualmente com 28 anos, representou o Brasil em 33 ocasiões, tendo apontado 11 golos e feito sete assistências.