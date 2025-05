A vitória do Avaí frente à Chapecoense (2-1), na nona jornada da Série B brasileira, na noite de sábado, começou a desenhar-se com um golo atípico, apontado por Cléber, na sequência de um erro grosseiro do guarda-redes adversário, Léo Vieira, que em Portugal representou o Rio Ave, entre 2020 e 2022.

Nos primeiros instantes da segunda parte, o guardião não foi lesto a afastar uma bola que recebeu de um companheiro de equipa e viu Cléber bloquear, à boca da sua baliza, a tentativa de alívio, nascendo aí o 1-0.

A Chapecoense ainda conseguiu anular a desvantagem aos 74 minutos, por Ítalo Vargas, mas o Avaí acabaria por carimbar o triunfo perto do fim, com um golo de Hygor.

O triunfo permite ao Avaí atingir os 16 pontos e descolar da Chapecoense na tabela classificativa, que mantém os 13 com que entrou na nona jornada da Série B.