Depois de ter agredido um adepto, que protestava à porta do hotel onde a equipa estava hospedada na sequência da derrota frente ao Palmeiras (1-0) para o Brasileirão, o segurança do Vasco da Gama, Roberto Barbosa, foi demitido pelo clube do Rio de Janeiro.

Vinícius Couto, o adepto que foi agredido pelo funcionário do Vasco, relatou o episódio à estação Globo. «Estávamos a protestar contra o nosso diretor técnico, Felipe (Loureiro), e o senhor Betinho (alcunha de Roberto Barbosa), valentão, veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada ali. Uma covardia», contou.

Ainda no último sábado, pouco depois de o episódio ter ocorrido, o Vasco da Gama decidiu afastar o segurança para proceder à «averiguação dos factos», que redundou na demissão do funcionário.

Roberto Barbosa já havia sido suspenso, na época passada, durante 30 dias por se ter envolvido em agressões com elementos do Athletico Paranaense, durante o jogo entre as duas equipas no São Januário, casa do Vasco da Gama.