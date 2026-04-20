Bragança, Vianense, Rebordosa, Leça, Vitória de Sernache, Oliveira do Hospital, Louletano e Atlético da Malveira vão discutir entre si a promoção à Liga 3, depois de terem terminado a fase regular do Campeonato numa das duas primeiras posições das respetivas séries.

Do lote de apurados, apenas o Vianense e o Oliveira do Hospital já disputaram a Liga 3, sendo que o Rebordosa foi a primeira equipa a apurar-se para a fase decisiva, logo no início de março.

Na última jornada da fase regular do Campeonato de Portugal, os triunfos de Bragança (3-0 ao Vilaverdense), Vianense (4-1 ao Limianos), Oliveira do Hospital (3-0 ao Marinhense) e Atlético da Malveira (2-1 na casa do já apurado Louletano) definiram as vagas que ainda estavam em aberto.

Desse modo, juntaram-se ao já apurados Rebordosa, Leça, Vitória de Sernache e Louletano.

Destaque natural para a equipa da Malveira, orientada pelo histórico Filipe Moreira, que atinge a fase de promoção um ano após ter subido ao Campeonato de Portugal, vindo dos distritais de Lisboa. O Atlético terminou a Série D com os mesmos 47 pontos do Alverca B, que goleou o Comércio e Indústria (5-0) na última jornada, mas ficou-se pelo terceiro lugar da tabela classificativa.

Na segunda fase, as equipas apuradas são distribuídas por duas séries, de acordo com a sua localização geográfica. Assim, Bragança, Vianense, Rebordosa e Leça vão disputar a Série A, enquanto Vitória de Sernache, Oliveira do Hospital, Louletano e Atlético da Malveira encontram-se na Série B.

Os dois primeiros classificados de cada grupo sobem à Liga 3. O título de campeão do Campeonato de Portugal será discutido, numa final em campo neutro, pelos clubes que vencerem a respetiva série.

Históricos salvam-se no fim

No pólo oposto, foram igualmente conhecidos todos os 20 clubes despromovidos aos distritais, na próxima temporada.

As emoções estiveram ao rubro em vários pontos do país, com especial destaque para Santa Maria de Lamas, onde os históricos União de Lamas e Salgueiros empataram a zero e, desse modo, garantiram a manutenção na Série B do Campeonato de Portugal. O jogo ditou ainda a despedida dos relvados de Diogo Valente, aos 41 anos.

Garantiram igualmente a permanência na última jornada o Machico (venceu o Ribeira Brava por 1-0), na Série A; e o Lajense (ganhou 1-0 ao Marialvas) e o Fátima (triunfou por 4-1 frente ao Benfica de Castelo Branco), na Série C.

Em termos globais, Sacra, avançado do Benfica de Castelo de Branco, foi o melhor marcador de entre todas as séries, com 20 golos. O Leça foi o ataque mais produtivo, com 50 golos marcados, e o Vitória de Sernache a defesa menos batida, com apenas 12 golos sofridos.

Glossário da temporada 2025/2026 do Campeonato de Portugal

Equipas apuradas para a fase de subida: Bragança, Vianense, Rebordosa, Leça, Vitória de Sernache, Oliveira do Hospital, Louletano e Atlético da Malveira.

Equipas despromovidas aos distritais: São Martinho, Mirandela, Vilaverdense, Ribeira Brava, Monção, Anadia, Aparecida, Resende, Vila Real, Gouveia, Peniche, Samora Correia, Marinhense, Elétrico, Lusitânia dos Açores, Oriental, Moncarapachense, Comércio e Indústria, Portimonense e Vasco da Gama da Vidigueira.

Equipas que garantem a manutenção: Brito, Celoricense, Limianos, Tirsense, Camacha, Desp. Chaves B, Machico, Cinfães, Beira-Mar, Alpendorada, Florgrade, Vila Meã, União de Lamas, Salgueiros, Naval 1893, Benfica de Castelo Branco, União da Serra, Mortágua, Os Marialvas, Fátima, Lajense, Alverca B, Juventude de Évora, Alcochetense, Sintrense, Lagoa, O Elvas e Serpa.