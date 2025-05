A equipa B do Vitória está de volta à Liga 3, dois anos depois, objetivo que ficou carimbado com o triunfo por 2-0 frente ao Paredes, na antepenúltima jornada da Série A da fase de subida do Campeonato de Portugal.

Noah Saviolo bisou nos últimos minutos da partida e confirmou a promoção dos vimaranenses, que lideram a tabela classificativa com 10 pontos, mais seis do que o Marco 09, a primeira equipa abaixo da zona de subida, com a qual tem vantagem no confronto direto.

Os marcoenses derrotaram o Leça por 3-2, este domingo, e subiram ao terceiro lugar, a um ponto de distância do segundo, o Paredes. Joel Silva, Pedrinho e Marcelo Machado marcaram pela equipa do Marco de Canaveses, enquanto Zé Domingos e Nuno Pereira reduziram pelos leceiros.

O Vitória B junta-se ao Lusitano de Évora, que fez a festa no sábado, na lista de equipas já promovidas à Liga 3. De recordar que os primeiros dois classificados de cada série de promoção do Campeonato de Portugal sobem de divisão.