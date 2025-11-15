O temporal que se abateu sobre o concelho de Santa Maria da Feira, na última madrugada, provocou o abatimento de uma parte da bancada destinada aos adeptos visitantes do Estádio Comendador Henrique Amorim, casa do União de Lamas, clube que compete no Campeonato de Portugal.

Miguel Brandão, presidente do emblema de Santa Maria de Lamas, fala num «dia duro» e explica ao Maisfutebol que será necessário «pôr a bancada toda abaixo» na sequência dos danos causados pelo mau tempo.

«Era uma zona bonita, com coisas do tempo antigo, que dava relevo ao campo, e um caminho que dá acesso aos campos da formação. Com pena minha, vai ter de se pôr a bancada toda abaixo para que ela seja reconstruída na totalidade. Está a custar-me, doeu-me muito, mas é o que é», explica o dirigente.

Os prejuízos ainda não foram totalmente calculados, mas Miguel Brandão aponta para uma verba nunca inferior a 50 mil euros. As obras devem arrancar em breve. «É uma zona em que vamos ter de meter muita coisa abaixo e passam ali todos os dias os jovens da formação. Aquilo está sujeito aleijar alguém e não quero», salienta Miguel Brandão.

O União de Lamas compete na Série B do Campeonato de Portugal. Há pouco menos de um mês, o Estádio Comendador Henrique Amorim recebeu o Vitória para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, num jogo marcado, igualmente, pelo tempo adverso.

Na última madrugada, várias ruas e estradas do concelho de Santa Maria da Feira ficaram alagadas na sequência da chuva intensa causada pela depressão Claudia.