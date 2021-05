As zonas da Alfândega, Antas, Aliados e Corujeira, na cidade do Porto, irão estar sujeitas a condicionamentos de trânsito e estacionamento no sábado devido à final da Liga dos Campeões, anunciou a Câmara Municipal do Porto.

«De modo a garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos, torna-se necessário efetuar condicionamentos de trânsito e estacionamento no dia 29 de maio de 2021 [sábado] conforme sinalização a estabelecer nos locais», pode ler-se no comunicado emitido.

Entre as limitações previstas está a proibição do trânsito, exceto cargas e descargas, o acesso a garagens e transportes públicos e, ainda, o estreitamento de vias.

A final da Liga dos Campeões, que colocará frente-a-frente Manchester City e Chelsea, está marcada para as 20:00 de sábado, dia 29, e terá transmissão na TVI.