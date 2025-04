Nem na reforma Pepe parece disposto a abrandar o ritmo. O internacional português cumpriu um “treininho” em cima da bicicleta na companhia de Rui Costa, campeão nacional de estrada, que já se sagrou campeão do mundo e integra a equipa do World Tour, EF Education First.

O momento foi partilhado pelo ciclista nas redes sociais, onde escreveu que foi um «privilégio» ter vivido esta experiência com o antigo futebolista, que terminou a carreira, no último verão, aos 41 anos.