Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, agendado para as 20h15 deste segunda-feira, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, sente a equipa preparada para os grandes jogos, mas apela a maior consistência durante as partidas.

«Estamos mais perto de ganhar este tipo de jogos, mas não temos tido a capacidade de fazer golos e não sofrer. Estamos preparados para mudar essa tendência. Digamos que é um equilíbrio da elite, em que temos de encarar este jogo como mais um do campeonato, mas também como o último das nossas vidas. Vejo um Sporting mais robusto, capaz de concretizar mais oportunidades e sofrer menos golos», argumenta.

A principal mensagem de Ruben Amorim foi mesmo a importância da consistência leonina até ao apito final, em prol da luta pelos títulos.

«Estamos em 1.º lugar e devíamos ter mais pontos. Olho para o jogo em Braga, na Luz, com o Vitória. Fomos a equipa com mais oportunidades mas pecamos em momentos chave do jogo. O campeonato é longo e temos de ganhar. Temos de ganhar amanhã [segunda-feira] e ser mais competentes. Eu acho que, há dois anos, éramos muito piores do que agora», remata.

Sporting e FC Porto estão igualados na frente da Liga, com 31 pontos. O Benfica é 3.º, com 30 pontos, e o Sp. Braga surge de seguida, com 29 pontos.