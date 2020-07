O Governo aprovou, esta terça-feira, em Conselho de Ministros, a realização da final da Taça de Portugal e da final a oito da Liga dos Campeões sem público, no âmbito do processo de desconfinamento iniciado em abril, no país.

Em comunicado, o Governo dá conta da decisão tomada em Conselho de Ministros extraordinário, aprovando a realização dos dois eventos desportivos sem público como uma das novas determinações.

A UEFA já tinha garantido, no início do mês, que as decisões da Champions seriam à porta fechada.

A final a oito está marcada para Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, com as eliminatórias, a um só jogo, dos quartos de final, meias-finais e final. A final da Taça de Portugal é a 1 de agosto, em Coimbra.