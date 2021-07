Épico! A Espanha garantiu este sábado a qualificação para as meias-finais do torneio olímpico de futebol com uma vitória sobre a Costa do Marfim por 5-2 no prolongamento, numa eliminatória imprópria para cardíacos. La rojita estava a perder em tempo de compensação no final do tempo regulamentar, mas acabou por seguir em frente graças à inspiração de Rafa Mir, avançado do Wolverhampton, que marcou o golo que levou o jogo para prolongamento antes de completar um hat-trick.

A Espanha parecia condenada a ficar fora da competição quando, aos 91 minutos, Max-Alain Gradel colocou os elefantes em vantagem. Um golpe duro para a Espanha que já tinha anulado uma primeira vantagem dos africanos que entraram no jogo a vencer com um primeiro golo de Eric Bailey aos 10 minutos. Dani Olmo empatou à passagem da meia-hora, mas o golo de Max-Alain Gradel, já em tempo de compensação, parecia ter condenado a eliminatória.

No entanto, Rafa Mir, chamado ao jogo ao minuto 90, para o lugar de Mikel Merino, ainda foi a tempo de dar uma segunda vida à Espanha com o golo de novo empate ao terceiro minuto de compensação.

A Espanha agarrou a oportunidade e acabou por confirmar a qualificação no prolongamento com mais dois golos de Rafa Mir (117 e 120m) já depois de Mikel Oyarzabal ter colocado os espanhóis pela primeira vez em vantagem na conversão de uma grande penalidade aos 98 minutos.

A Espanha garantiu um lugar entre os quatro melhores do mundo e está na luta pelas medalhas.