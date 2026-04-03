AVB: «Vemos cada vez mais pessoas movidas pelo lucro a prejudicar carreiras»
Presidente dos dragões recorda saída do jovem Cardoso Varela do clube num processo complexo
Presidente dos dragões recorda saída do jovem Cardoso Varela do clube num processo complexo
Recordando a atribulada saída de Cardoso Varela do clube, no verão de 2024 com apenas 15 anos, André Villas-Boas, presidente do FC Porto, voltou a defender a importância da denúncia do caso «para sensibilizar para o facto de que este tipo de abusos com menores continua a acontecer em todo o mundo».
Há sensivelmente dois anos, depois de ter disputado o Europeu de sub-17 pela Seleção Nacional, Cardoso Varela deixou o FC Porto, que pretendia oferecer-lhe um contrato de formação, sem aviso prévio, o que originou uma queixa na FIFA por parte dos dragões.
O jogador mudou-se para a Croácia, onde o seu pai estaria a trabalhar, tendo como destino o modesto NK Dinamo Odranski Obrez, que serviria de “trampolim” para uma mudança posterior para um grande do futebol europeu, situação que não é permitida pelas leis que regulam o mercado de transferências.
A FIFA deu razão ao FC Porto e impediu a inscrição do jogador, que só depois de ter completado 16 anos se estreou no futebol croata, mas já ao serviço do Dínamo Zagreb, que o contratou em fevereiro do ano passado.
Em entrevista à publicação alemã Kicker, André Villas-Boas continua a defender que «a transferência de Cardoso (Varela) para um clube amador da Croácia teve, no fundo, dois objetivos: afastá-lo do FC Porto sem que o clube tivesse direito a qualquer compensação financeira para o colocar o mais rapidamente possível noutro grande clube, provavelmente numa das cinco principais ligas».
O presidente dos dragões reforça a ideia de que «um jovem jogador deixar um clube como o FC Porto para ir para um clube amador na Croácia, sem historial e sem condições adequadas, é, no mínimo, muito estranho». Essa situação dá força à convicção de que se trataria de «uma “transferência ponte”, razão pela qual a FIFA inicialmente recusou autorizar a transferência internacional do menor».
«A partir do momento em que o jovem fez 16 anos, já nada podíamos fazer. Ainda assim, consideramos importante denunciar estas práticas», salientou o líder do clube portista, «para evitar que elas se repitam». «Vemos cada vez mais pessoas movidas pelo lucro financeiro a prejudicar carreiras de jovens e a destruir sonhos», acrescentou.
Confrontado com a possibilidade de o Barcelona vir a contratar Cardoso Varela, hipótese que foi avançada recentemente, André Villas-Boas revelou que «pelas conversas com Deco, uma lenda do nosso clube, isso não corresponde à verdade».
O presidente dos dragões salientou que, «tal como Rodrigo Mora, (Cardoso) Varela poderia já estar na equipa principal do FC Porto», e explicou o porquê de o contrato de formação que estava preparado para Cardoso Varela incluir uma cláusula de três milhões de euros.
«Não se pode esquecer que os clubes formam centenas de jogadores e investem muito neles, mas apenas alguns chegam ao profissionalismo. Para clubes fora das cinco principais ligas (europeias), é essencial obter receitas de transferências dos jogadores formados para continuarem a investir na formação. O problema é que os clubes formadores não estão suficientemente protegidos para recuperar esse investimento», justificou.
Considerando que existe um abuso sistemático do sistema de formação por parte de alguns agentes e clubes, Villas-Boas deu a Federação Argentina de Futebol como exemplo de combate a essa realidade.
«A federação argentina criou recentemente um precedente interessante: jogadores menores que se transferem para o estrangeiro sem o consentimento do clube formador não podem representar a seleção. Medidas assim fazem diferença e ajudam a combater a ganância de alguns agentes», acredita.