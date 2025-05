A última jornada da Liga croata confirmou o regresso aos títulos do Rijeka, oito anos depois, quebrando a hegemonia do Dínamo Zagreb, que ia numa sequência de sete campeonatos consecutivos.

A festa do Rijeka iniciou-se após a vitória por 2-0 frente ao Slaven Belupo, com Toni Fruk em evidência, ao marcar e assistir para o primeiro golo, apontado por Niko Jankovic.

O Rijeka terminou a Liga com os mesmos pontos do Dínamo Zagreb, que também venceu na última jornada, frente ao Varazdin, por 1-0, graças a um golo de Petar Sucic.

No terceiro lugar da tabela, a dois pontos de distância, terminou o Hajduk Split, que fechou o campeonato com um triunfo, também por 1-0, na casa do Sibenik. O único golo da partida foi apontado por Rokas Pustkas.

Aos 88 minutos, os adeptos do Hajduk Split arremessaram tochas para o relvado, sendo que uma atingiu o guarda-redes da própria equipa, Toni Silic. O jogo teve mesmo de ser interrompido depois de algumas placas publicitárias se terem incendiado, obrigando à intervenção dos bombeiros.

🇭🇷| Sibenik'i 1-0 yenmesine rağmen Rijeka'dan ve Zagreb'den iyi haberler gelmeyince şampiyonluğu kaçıran Hajduk'ta Torcida Split uzatma dakikalarında Subicevac'ta yangın çıkardı. pic.twitter.com/yAR9x9rgh8 — Yugoslav Faulü (@Yugoslav_Faulu) May 25, 2025

Fechadas as contas da Liga croata, o campeão Rijeka apurou-se para a segunda pré-eliminatória da Champions, enquanto Dínamo Zagreb e Hajduk Split vão disputar a terceira ronda de acesso à Liga Conferência.