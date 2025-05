Danny Namaso, avançado do FC Porto, volta a entrar nas escolhas do selecionador dos Camarões, Marc Brys, depois de se ter estreado pelos Leões Indomáveis em março, na vitória por 3-1 frente à Líbia, para a fase de apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano.

Os Camarões têm agendados para o início de junho dois jogos de preparação, frente ao Uganda (dia 6) e à Guiné Equatorial (9), ambos na cidade marroquina de Marraquexe.

Depois dos compromissos internacionais, Namaso seguirá para o Mundial de Clubes, prova em que o FC Porto vai participar, integrando o Grupo A juntamente com Inter Miami, Palmeiras e Al Ahly.