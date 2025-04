A primeira Bola de Ouro da história, conquistada por Stanley Matthews em 1956, será leiloada em breve.

Após dez anos em exposição no Museu de Futebol, em Manchester, o objeto será colocado em leilão e os lucros da venda irão servir para apoiar a Fundação Matthews, que visa «promover a integração de jovens em dificuldade através do desporto». A notícia foi dada pelo neto do antigo internacional inglês e jogador de Blackpool e Stoke City.

«Grande parte do lucro gerado por esta venda servirá para apoiar o trabalho da Fundação Stanley Matthews, uma instituição que visa promover a integração de jovens desfavorecidos em todo o mundo através do desporto. É uma continuação do trabalho do meu avô, que, na década de 1970, treinou jovens jogadores negros na África do Sul (durante o apartheid)», afirmou.

Recorde-se que Stanley Matthews bateu a concorrência de Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) e Raymond Kopa (Reims) para conquistar o troféu, aos 41 anos.