Agora sim, é oficial. O Crystal Palace anunciou, em comunicado, que Robert Wood Johnson adquiriu a participação de John Textor nos «eagles».

Ora, de acordo com a imprensa britânica, o dono do Lyon, do Botafogo e do Molenbeek irá encaixar qualquer coisa como 220 milhões de euros com a venda ao empresário norte-americano, que é também co-proprietário dos New York Jets, pelos 43 por cento das ações.

Além disso, a UEFA estaria a analisar a estrutura de multi-propriedade de Textor, sendo que os regulamentos da entidade impediam dois clubes sob o mesmo controlo de disputarem a mesma competição, neste caso a Liga Europa. Recorde-se que o Crystal Palace garantiu a presença na prova, para a próxima época, tal como o Lyon.

Leia aqui o comunicado do Crystal Palace na íntegra:

«O Crystal Palace confirma que Robert Wood Johnson, empresário americano e co-proprietário dos New York Jets, assinou um contrato para a compra da participação da Eagle Football no clube. Ainda que a aprovação esteja pendente da Liga Inglesa e da Liga Inglesa de Futebol Feminino, não são esperados quaisquer problemas e aguardamos a chegada de "Woody" ao clube.

Gostaríamos também de agradecer a John Textor pela contribuição nos últimos quatro anos e desejar-lhe muito sucesso para o futuro.»