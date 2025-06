Dries Mertens anunciou, esta segunda-feira, que irá colocar um ponto final na carreira aos 38 anos.

Através de um vídeo dirigido ao antigo colega de equipa, Marek Hamsik, o internacional belga confirmou a decisão, sendo que a oficialização irá acontecer no fim do mês, quando termina o contrato com o Galatasaray.

No currículo, Mertens tem um total de nove títulos, com destaque para as três Ligas Turcas (Galatasaray), as duas Taças de Itália (Nápoles) e a Taça dos Países Baixos (PSV). Além disso, Mertens apontou 296 golos em jogos oficiais (944), com 111 internacionalizações e 21 golos pela Bélgica.